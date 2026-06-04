Графики отключения света в Винницкой области на 5 июня продлятся из-за плановых профилактических работ.

Графики отключения света в Винницкой области на 5 июня будут продолжаться по разным адресам и временному промежутку, пишет Politeka.net.

Часть Винницкой области погрузится во тьму. Графики отключения света в Винницкой области на 5 июня продлятся из-за плановых профилактических работ. В рамках планируемых мероприятий энергетики будут выполнять проверку технического состояния оборудования, обслуживание трансформаторных подстанций, ремонт отдельных участков сетей и замену элементов, требующих обновления.

На сайте «Винницаоблэнерго» предупредили, с 09:00 до 16:00 не будет электричества в населенном пункте Серебрия. Обесточенными будут улицы:

19 Марта - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45

Виноградная - 56

Партизанская - 29, 31, 33, 37, 39, 41, 71, 79

Свято-Михайловская - 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 27, 26 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 63Б

Соборная - 12, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 112, 10 124, 125, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134А, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 144 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 174, 7 184, 262/2

пров. Мира - 63

С 09:00 до 17:00 вводят дополнительные графики отключения света в населенном пункте Могилев-Подольский, однако ограничения охватят только адреса:

Героев Крут - 1, 14

Полтавская - 7, 22

пров. Заболотного - 3, 5

пров. Полтавский - 2, 3, 4

пров. Тропинина - 4, 11

Кроме этого, ограничения будут продолжаться с 09:00 до 17:00 в селе Грушка. Дополнительные графики отключения электроэнергии охватят только следующие адреса:

Октябрьская - 8, 20, 24, 26, 34, 50

Мир — 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 29A, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 101, 102, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 152, 156, 158, 160, 162.

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