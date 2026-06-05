Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области рассматривается как часть всеобщего пересмотра стоимости.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области сопровождается пересмотром стоимости водоснабжения и водоотведения в Вознесенске, который начнет действовать с 1 июня 2026, передает издание Politeka.

Решение №373 принял 29 мая 2026 исполнительный комитет Вознесенского городского совета после обновления финансовых расчетов коммунального предприятия, отвечающего за водные сервисы общины.

Согласно новым параметрам, централизованные поставки воды установили на уровне 51,30 грн за кубометр с НДС. Для бизнес-структур предусмотрено 47,59 грн., тогда как для жителей будет действовать сниженная ставка — 44,50 грн.

Отдельно определена плата за водоотвод: базовый показатель составляет 19,19 грн за кубометр, а для бытовых потребителей – 17,69 грн.

Причинами корректировки стали возросшие затраты на электроэнергию, горючее, материальные ресурсы и общее содержание инфраструктуры, обеспечивающей работу системы.

Также предусмотрен механизм компенсации разницы между экономически обоснованными показателями и фактическими начислениями для населения. Такие расходы могут покрываться за счет бюджета общины.

В более широком контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области рассматривается как часть общего пересмотра стоимости жилищно-коммунальных сервисов в разных регионах страны.

Обновленные расчеты уже обнародованы и доступны для ознакомления через официальные ресурсы городского совета.

Также следует отметить, что местные власти не исключают, что тарифы могут пересматриваться и в дальнейшем в зависимости от экономических условий.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.