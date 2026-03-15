В Запорожье была введена новая система оплаты за проезд, упрощающая пользование общественным транспортом для местных жителей.

Новая система оплаты за проезд в Запорожье начала действовать для школьников с 1 марта 2026, сообщает Politeka.

О введении новой системы оплаты за проезд в Запорожье проинформировали на официальном сайте городского совета.

Теперь ученикам запорожских школ не нужно носить с собой бумажный ученический билет или справку из школы, чтобы воспользоваться льготами в общественном транспорте.

Достаточно открыть на смартфоне электронный документ в приложении «Мрия» и показать его водителю или контроллеру. Речь идет о возможности получать 50-процентную скидку на билет с помощью цифровой образовательной платформы «Мрія».

Теперь наличие бумажного документа не является обязательным условием для подтверждения права на льготу. Это решение было принято для того, чтобы упростить процедуру проверки и сделать пользование транспортом более удобным для детей и родителей.

Чтобы воспользоваться скидкой, школьнику нужно предъявить на экране смартфона цифровой документ «Мрія ID». Сотрудники коммунального предприятия «Запорожэлектротранс» уже получили соответствующие инструкции по проверке таких электронных удостоверений.

В городском совете отмечают, что переход на цифровой формат происходит постепенно, без отмены ранее выданных бумажных билетов.

Таким образом новая система оплаты за проезд в Запорожье не исключает возможности пользоваться традиционными документами.

По словам координатора проекта «Мрія» в Запорожской области Ирины Максимовой, электронный ученический был введен в первую очередь для удобства и уменьшения риска потери документа.

Она отметила, что цифровой формат помогает быстрее подтвердить статус учащегося и избежать недоразумений в транспорте.

