У Запоріжжі запровадили нову систему оплати за проїзд, яка спрощує користування громадським транспортом для місцевих мешканців.

Нова система оплати за проїзд у Запоріжжі почала діяти для школярів із 1 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Про введення нової системи оплати за проїзд у Запоріжжі проінформували на офіційному сайті міської ради.

Відтепер учням запорізьких шкіл не потрібно носити із собою паперовий учнівський квиток або довідку зі школи, аби скористатися пільговами у громадському транспорті.

Достатньо відкрити на смартфоні електронний документ у застосунку «Мрія» та показати його водієві чи контролеру. Йдеться про можливість отримувати 50 відсоткову знижку на квиток за допомогою цифрової освітньої платформи «Мрія».

Відтепер наявність паперового документа не є обов’язковою умовою для підтвердження права на пільгу. Це рішення ухвалили для того, щоб спростити процедуру перевірки та зробити користування транспортом зручнішим для дітей і батьків.

Щоб скористатися знижкою, школяреві потрібно пред’явити на екрані смартфона цифровий документ «Мрія ID». Працівники комунального підприємства «Запоріжелектротранс» вже отримали відповідні інструкції щодо перевірки таких електронних посвідчень.

У міській раді наголошують, що перехід на цифровий формат відбувається поступово, без скасування раніше виданих паперових квитків.

Таким чином, нова система оплати за проїзд у Запоріжжі не виключає можливості користуватися традиційними документами.

За словами координатора проекту «Мрія» у Запорізькій області Ірини Максимової, електронний учнівський запровадили насамперед для зручності та зменшення ризику втрати документа.

Вона зазначила, що цифровий формат допомагає швидше підтвердити статус учня та уникнути непорозумінь у транспорті.

Останні новини України:

