Открыт прием заявок на участие в проекте денежной помощи для ВПЛ, который охватывает Днепропетровскую область.

Продолжает действовать программа денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области на аренду жилья, которую реализует Агентство ООН по делам беженцев, пишет Politeka.net.

Открыт прием заявок на участие в проекте, который охватывает Днепропетровскую область. Программа направлена ​​на поддержку граждан, которые из-за войны утратили возможность самостоятельно обеспечивать жилищные нужды и нуждаются в временной помощи с оплатой аренды.

Подать заявку на денежную помощь могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие место постоянного жительства после 24 февраля 2022 года, эвакуированные граждане, переместившиеся в течение последних шести месяцев, а также украинцы, вернувшиеся из-за рубежа менее года назад после вынужденного выезда из-за полномасштабной войны и не имеющих в собственной власти.

В то же время, для участия в программе необходимо соответствовать ряду дополнительных требований. В частности, претенденты должны проживать в местах временного пребывания или в арендованном жилье, где существует угроза выселения из-за продажи жилья, повышения стоимости аренды или других обстоятельств.

Также будут рассматриваться заявки от лиц, проживающих в жилье с ненадлежащими условиями, в частности, в аварийных домах или перенаселенных помещениях.

Одно из обязательных условий - отсутствие предварительно полученной помощи на аренду жилья в рамках этой программы. Кроме того, заявитель должен иметь реалистический план по улучшению своего финансового положения, что позволит в будущем самостоятельно оплачивать жилье по истечении срока поддержки.

Участникам программы предусмотрена компенсация расходов по аренде жилья сроком до шести месяцев. Кроме финансовой помощи, они могут воспользоваться дополнительными услугами, включая юридические консультации, поддержку в трудоустройстве и карьерное консультирование. Подать заявку можно после заполнения специальной анкеты по этой ссылке.

Источник: Благодійний фонд "Право на захист"

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