Новый график движения транспорта в Кривом Роге должен улучшить сочетание жилых районов и важных инфраструктурных объектов.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге начал действовать с 6 июня 2026 после запуска троллейбусного маршрута №6, который соединил Майдан Александра Химиченко со станцией Кривой Рог-Главный, передает Politeka.

Об открытии направления сообщили в сообществе "Транспорт Кривого Рога", где также обнародовали ориентировочное расписание для рабочих и выходных дней.

Новый маршрут проходит через проспект 200-летия Кривого Рога, улицу Николая Свитальского, КЦРЗ, Центральное кладбище, Развилку и улицу Гетьмана Ивана Мазепы. В обратном направлении транспорт от вокзала до Развилки будет дополнительно курсировать через улицы Вернадского и Высоковольтную.

По информации перевозчиков, направление было создано как альтернатива маршрутному такси №209. На линии будут работать троллейбусы с дизель-генераторными установками, что позволяет обеспечивать стабильное соединение на отдельных участках.

Важной особенностью остается бесплатный проезд для пассажиров, что делает новое направление дополнительной возможностью для ежедневного передвижения по городу.

В транспортном сообществе отмечают, что новый график движения транспорта в Кривом Роге должен улучшить коммуникацию между жилыми районами и важными инфраструктурными объектами.

Жителям рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием и учитывать изменения при планировании поездок. При необходимости горожане могут воспользоваться другими видами общественного транспорта для построения удобного маршрута.

Ожидается, что запуск нового маршрута поможет снизить нагрузку на отдельные направления общественного транспорта в городе.

Источник: krivbass.city

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.