Подорожание проезда в Черновцах принесет новые финансовые условия для пассажиров при оплате за поездки в коммунальных автобусах и городских троллейбусах, сообщает Politeka.

Эти существенные изменения начнут действовать с 1 июля. Главной причиной подорожания проезда в Черновцах является официальное завершение очередного учебного года и начало летнего отдыха.

Специалист по связям с общественностью и прессой Черновицкого троллейбусного управления Юлия Пендерецкая рассказала обо всех деталях стоимости поездок.

Местные школьники во время летних каникул будут вынуждены покупать билеты по совершенно новым правилам.

Согласно обнародованным данным, дети будут платить полную стоимость за проезд в автобусах вместо ранее установленных льготных 10 гривен, действовавших в течение всего активного учебного периода.

Черновецкие школьники будут платить полную сумму во время поездок в городских автобусных маршрутах до 1 сентября, когда официально начнется новый период обучения.

Однако школьники в дальнейшем могут абсолютно бесплатно ездить в троллейбусах на протяжении всех летних каникул. Для этого детям обязательно нужно каждый раз самостоятельно валидировать ученическую транспортную карточку при входе в салон.

Отдельные новые правила начнут действовать и для высшей школы. Студенты в течение летних каникул с 1 июля должны платить полную стоимость проезда в городских троллейбусах.

Для этой категории пассажиров цена поездки теперь составит 16 гривен вместо привычных льготных 8 гривен.

Общая базовая стоимость одной поездки в городских автобусах составляет 20 гривен, а в троллейбусах остановилась на отметке 16 гривен.

Таким образом, очередное подорожание проезда в Черновцах отменяет предварительные льготы на автобусные перевозки для учащихся, а также удваивает расходы студентов на поездки в электротранспорте.