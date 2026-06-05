Дефицит овощей в Винницкой области усиливается из-за общенационального сокращения запасов и перехода между урожайными циклами.

Дефицит овощей в Винницкой области фиксируют на фоне резкого сокращения запасов прошлогодней белокочанной капусты и роста цен на украинском рынке, сообщает Politeka.

Аналитики EastFruit отмечают, что в конце прошлой недели отпускная цена по старому урожаю поднялась до 8–15 грн за килограмм. Это почти на 75% больше по сравнению с предыдущей неделей. Главным фактором называют завершение сезона реализации в большинстве хозяйств, из-за чего товарные объемы быстро сокращаются.

На прилавках остались лишь единичные партии продукции урожая 2025 года, реализуемые отдельными производителями. Спрос при этом остается стабильно высоким, что позволяет удерживать повышенный ценовой уровень.

По рыночным оценкам, несмотря на нынешнее подорожание, овощи все еще стоят гораздо меньше, чем в прошлом году в этот же период — примерно на 77% ниже. Это свидетельствует о неустойчивости сегмента и сезонных колебаниях предложения.

Дефицит овощей в Винницкой области усиливается из-за общенационального сокращения запасов и перехода между урожайными циклами.

Эксперты не исключают дальнейшего роста стоимости, ведь остатки продукции стремительно убывают, а новые поставки еще не сформировали достаточный объем на рынке.

Отдельно сообщается о нехватке молочной продукции в регионе. По прогнозам специалистов, осенью ее стоимость может вырасти на 15–25% в зависимости от категории товара и ситуации с издержками изготовителей.

Эксперты советуют потребителям учитывать эти ценовые изменения при планировании расходов в ближайшие месяцы.

Дальнейшая динамика цен будет напрямую зависеть от объемов нового урожая и темпов пополнения рынка.

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