Доплати для пенсіонерів у Харківській області допомагають зберегти стабільність доходів та покращити рівень життя старшого покоління.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році нараховуються на основі понаднормового трудового стажу та чинного прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Про нові виплати для пенсіонерів регіону повідомили на офіційному порталі Пенсійного фонду України. Інформація містить деталі щодо умов отримання надбавок та порядок їх нарахування.

Зокрема, починаючи з 1 січня 2026 року, надбавка розраховується як 1% від мінімальної пенсії за віком за кожен рік роботи понад встановлену норму. При поточному прожитковому мінімумі, який становить 2 595 грн, така надбавка дорівнює 25,95 грн щомісяця за кожен додатковий рік стажу.

Жінки з трудовим стажем понад 30 років та чоловіки, які працювали понад 35 років, отримують ці виплати автоматично. Якщо людина продовжує працювати після виходу на пенсію або змінюється прожитковий мінімум, перерахунок проводиться відповідно до нових умов.

Ветерани праці також мають право на соціальні пільги. Це включає розширений доступ до медичних послуг, безкоштовне зубне протезування та пріоритетне санаторно-курортне лікування. Для отримання пільг необхідно оформити посвідчення ветерана праці через органи соціального захисту населення.

Статус ветерана праці надає додаткові привілеї. Зокрема, це безплатний проїзд у громадському транспорті в межах області, першочерговий ремонт житла та забезпечення твердим паливом у зимовий період.

Мінімальна надбавка за п’ять років понаднормового стажу у 2026 році становить щонайменше 129,75 грн. Такі виплати дозволяють не лише фінансово підтримати українських пенсіонерів, а й забезпечують додаткові соціальні гарантії, покращуючи загальний рівень життя та доступ до необхідних послуг.

