В преддверии 8 Марта в Харькове традиционно наблюдается подорожание цветов, и в этом году, по прогнозам экспертов, цены вырастут еще более ощутимо, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
В Департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили, что с приближающимся Международным женским днем спрос на букеты традиционно повышается, что сразу влияет на ценники.
Сейчас средняя стоимость цветов в Харькове такова:
- Розы - 80-160 гривен за штуку;
- Хризантемы – 100–130 гривен;
- Тюльпаны – 60–85 гривен;
- Ирисы - 60-80 гривен;
- Гвоздики – 35–45 грн.
Готовые цветочные композиции в корзинах стартуют от 400 грн, а букеты – от 600 грн. Первоцветы в горшках, такие как нарциссы, крокусы, примулы и гиацинты можно приобрести за 90–250 грн. Мэрия города сообщила, что по сравнению с началом марта 2025 цены на цветы поднялись примерно на 10–20%.
Почему цены на букеты могут вырасти еще больше
В 2026 году дополнительным фактором подорожания в Харькове стало нестабильное электроснабжение. Цветы нуждаются в хранении в холодильных камерах с постоянным температурным режимом. В случае отключения электроэнергии магазины вынуждены использовать генераторы, что создает дополнительные расходы на горючее, техническое обслуживание и резервное оборудование.
Для малого и среднего бизнеса такие расходы ощутимы, и некоторые предприниматели могут сократить объемы закупок, чтобы избежать рисков. Если предложение цветов на рынке будет ограниченным, цены вырастут еще больше из-за дефицита товара, что делает сезонное подорожание особенно ощутимым.
