Подорожание продуктов в Харькове уже заметно сказывается на кошельках местных жителей, ведь расходы в супермаркетах растут с каждым днем.

Подорожание продуктов в Харькове фиксируется по данным мониторинга цен на официальном сайте Минфина, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Харькове наиболее заметно в сегменте молочной и мясной продукции. В частности, средняя цена на масло Крестьянское 72,5% жирности в фасовке 200 грамм по состоянию на сейчас составляет 110,52 грн.

Для сравнения, месяц назад средний показатель равнялся 104,47 грн. В разных торговых сетях цена отличается. У Auchan масло стоит 106,90 грн, у Metro 102,96 грн, тогда как у Megamarket стоимость достигает 121,70 грн.

Не менее ощутимым стал рост стоимости мясной продукции. Курятина Наша Ряба, в том числе бедро в фасовке один килограмм, в среднем стоит 190,33 грн.

В январе средний показатель равнялся 176,86 грн. У Metro за килограмм просят 201,66 грн, тогда как у Novus цена составляет 179,00 грн. В январе стоимость у Metro держалась на уровне 177,98 грн, у Auchan 170,57 грн, у Novus 182,04 грн.

Динамика свидетельствует, что подорожание продуктов в Харькове продолжается, особенно по мясной группе товаров.

Относительно консервированной продукции, кукуруза Верес в банке 340 граммов имеет среднюю цену 59,92 грн. Ранее средний показатель составил 58,05 грн.

У Auchan товар продается по 54,50 грн, у Metro по 57,77 грн, у Novus по 58,99 грн, а у Megamarket ценник достигает 68,40 грн.

Хотя рост в этом сегменте не столь резок, общая тенденция к повышению стоимости сохраняется.

Эксперты объясняют, что повышение ценников имеет комплексные причины. Прежде всего, это последствия войны, которые влияют на производство и логистику.

Боевые действия сокращают поголовье скота и птицы, что отражается на ценах на мясо и яйца. Растет стоимость транспортировки из-за рисков и топливных затрат.

