У Департаменті адміністративних послуг провели моніторинг цін напередодні 8 березня та вказали на подорожчання квітів в Харкові.

Напередодні 8 Березня в Харкові традиційно спостерігається подорожчання квітів, і цього року, за прогнозами експертів, ціни зростуть ще відчутніше, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зазначили, що з наближенням Міжнародного жіночого дня попит на квіти традиційно підвищується, що відразу впливає на цінники.

Зараз середня вартість квітів у Харкові така:

Троянди — 80–160 гривень за штуку;

Хризантеми — 100–130 гривень;

Тюльпани — 60–85 гривень;

Іриси — 60–80 гривень;

Гвоздики — 35–45 грн.

Готові квіткові композиції в кошиках стартують від 400 грн, а букети — від 600 грн. Першоцвіти у горщиках, такі як нарциси, крокуси, примули та гіацинти, можна придбати за 90–250 грн. Мерія міста повідомила, що порівняно з початком березня 2025 року ціни на квіти піднялися приблизно на 10–20%.

Чому ціни на квіти можуть зрости ще більше

У 2026 році додатковим фактором подорожчання в Харкові стало нестабільне електропостачання. Квіти потребують зберігання у холодильних камерах із постійним температурним режимом. У разі відключень електроенергії магазини змушені використовувати генератори, що створює додаткові витрати на пальне, технічне обслуговування та резервне обладнання.

Для малого та середнього бізнесу такі витрати є відчутними, і деякі підприємці можуть скоротити обсяги закупівель, щоб уникнути ризиків. Якщо пропозиція квітів на ринку буде обмеженою, ціни зростуть ще більше через дефіцит товару, що робить сезонне подорожчання особливо відчутним.

