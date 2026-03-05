Завершение отопительного сезона в Житомирской области также пройдет по погодным показателям.

Завершение отопительного сезона в Житомирской области в 2026 году будет зависеть от фактических погодных условий, а не от фиксированных дат, сообщает Politeka.

Власти уверяют, что государству хватает ресурсов для стабильного прохождения периода и его гибкого завершения.

Вице-премьер-министр — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны отметил, что дату отключения тепла будут определять с учетом среднесуточной температуры.

«Благодаря работе правительства у нас достаточно ресурсов, чтобы завершать сезон в соответствии с погодными условиями, а не конкретными датами. Мы готовы работать и до 15 апреля, ориентируясь на температуру», - заявил Кулеба.

Министр добавил, что во время заседания были рассмотрены имеющиеся запасы и ресурсы для теплоснабжения.

Согласно законодательству, начало и конец отопительного периода определяют органы местного самоуправления. Старт отопления возможен, если среднесуточная температура в течение трех суток держится ниже +8°C. Завершение отопительного сезона в Житомирской области будет происходить по погодным показателям, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.

Кроме того, в Житоирской области также сообщалось о повышении тарифов на коммунальные услуги.

Оно обусловлено удорожанием горючего, ростом зарплат работников и удорожанием запчастей для транспорта. Официальная инфляция в области составляет 8–10%, в то время как со времени предыдущего повышения с 1 января 2023 года цены оставались стабильными, хотя общая инфляция превысила 30%.

Источник

