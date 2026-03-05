График отключения газа с 6 по 27 марта в Житомирской области был обнародован для жителей, чтобы они могли заранее спланировать бытовые нужды.

График отключения газа на март 2026 года в Житомирской области охватывает несколько городов и поселков региона, сообщает Politeka.

График отключения газа на март 2026 года в Житомирской области опубликовали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Так, в городе Коростень временно будет прекращено газоснабжение по следующим адресам: 6 марта – 1-й переулок Шатрищанский, 36 А, 9 марта – 1-й переулок Шатрищанский, 36 Б, а 10 марта – улица Музейная, 8.

В Бердичеве ограниченное газоснабжение запланировано с 9 по 13 марта на дома по адресам: ул. Владимирская, 15 и 18 В, ул. Винницкая, 38, 72, 27, ул. Европейская, 109 и 23 Б.

Далее, с 16 по 20 марта, голубого топлива не будет в домах по адресу: ул. Василия Стуса, 24/26, 28/30, 36/38, 40/42, ул. Котляревского, 13, ул. Звездная, 14, 30, 3, 28, 25 и 23.

С 23 по 27 марта без газоснабжения останутся дома на улицах Ивана Федорова, 14, Калиновая, 1 А, Казацкая, 15 и 8, Космическая, 51, Житницкая, 22 и 49.

Кроме того, плановые работы будут проводиться в поселке Любар и близлежащих селах с 11 по 13 марта. Без газоснабжения останутся жители сел Громада, Новый Любар, Стрижевка, Юровка и Ивановцы.

Таким образом, график отключения газа на март 2026 года в Житомирской области позволяет подготовиться к временным ограничениям.

Жителям рекомендуют заранее спланировать пользование голубым топливом, особенно в периоды ограничений, чтобы избежать неудобств или, по крайней мере, минимизировать их.

