Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области стало доступным для переселенцев, ищущих временное убежище, сообщает Politeka.

В Харькове и ближайших районах предлагают несколько вариантов размещения для женщин, семей с детьми и владельцев домашних животных. Среди них – трехкомнатная квартира на Деревянке со всеми удобствами. Контакт для уточнения деталей доступен по WhatsApp по номеру 050-552-00-61.

Еще одно предложение – двухкомнатная квартира на Салтовском шоссе. Комната предоставляется бесплатно порядочной женщине, готовой помогать пожилой жительнице другой комнаты. Владельцы отмечают, что бабушка активная, медицинская помощь не нужна. Детали уточняют по телефону.

В Харьковском районе в селе Бабаи переселенцы могут рассчитывать на дом с двумя жилыми комнатами, кухней и базовыми коммуникациями. На территории расположен сарай и погреб, рядом – лес и озеро. Туалет на улице, ванной нет. Жилье подходит для всех категорий переселенцев, включая тех, кто имеет домашних животных. Расстояние до Харькова – 12 километров.

Специалисты социальных служб отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области помогает переселенцам восстановить стабильность, создает безопасные условия и облегчает адаптацию. Возможность проживания позволяет сосредоточиться на поиске работы или обучении, снижая стресс и риски, связанные с временным бездомством.

Организаторы рекомендуют заранее уточнять условия, готовить необходимые документы и следить за актуальными объявлениями, чтобы эффективно воспользоваться предложениями.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харьковской области остается важным элементом поддержки переселенцев, обеспечивая базовые потребности и комфорт для жизни.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харькове: кто получит повышенные выплаты в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харькове: с популярными товарами возникли большие проблемы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: цены существенно выросли.