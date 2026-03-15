Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування.

На початку 2026 року відновилася гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі, спрямована на підтримку літніх людей та внутрішньо переміщених громадян, повідомляє Politeka.

Програму реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» у межах сезону «Їжа Життя». Команда щодня готує гарячі обіди й напої. Видача розпочинається о 12:30 за адресою Водопровідна, 13. Організатори просять інформувати про тих, хто потребує особливої уваги, щоб ресурси розподілялися адресно.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування. Відвідувачам надають консультації щодо соціальних послуг, пояснюють доступні сервіси та створюють можливості для спілкування, що зменшує ізоляцію й підтримує емоційний стан.

Окремий напрям передбачає адресну підтримку для осіб із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та забезпечують базовий супровід тим, хто не може самостійно дістатися до пункту видачі.

Від початку відновлення здійснено 483 виїзди з гарячими обідами. Щодня підтримку отримують понад сімдесят осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Такий формат дозволяє охопити більше нужденних і рівномірно розподіляти запаси.

У центрі радять заздалегідь уточнювати графік та стежити за офіційними оголошеннями, щоб планувати відвідування. Подальша реалізація ініціативи залежить від підтримки партнерів і наявності ресурсів.

Кожен охочий може звернутися до волонтерського простору, щоб отримати необхідну підтримку та забезпечити себе базовим харчуванням.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.