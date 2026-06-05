Подорожание проезда в Запорожье рассматривается как элемент обновления тарифной политики в транспортной сфере города.

Подорожание проезда в Запорожье сохраняется в июне, несмотря на обращения жителей и акции с требованием пересмотра установленных тарифов, сообщает Politeka.

В городе продолжают действовать обновленные цены на общественный транспорт. Поездка по маршрутным такси стоит 25 гривен. В коммунальном секторе установлено 20 гривен при оплате наличными, тогда как безналичный расчет составляет 15 гривен через банковскую карту или систему «Сич». Запорожский городской совет подтверждает силу таких показателей.

Городские автобусы, трамваи и троллейбусы работают по аналогичным условиям, без изменений стоимости электронной оплаты. В горсовете отмечают, что система тарифов остается стабильной после предварительного пересмотра.

Среди причин коррекции перевозчики называют рост цен на горючее, запасные части, техническое обслуживание шин и общие затраты на эксплуатацию транспорта. Также отмечается, что часть маршрутов длительное время функционировала с убытком.

В этом контексте подорожание проезда в Запорожье рассматривается как элемент обновления тарифной политики в транспортной сфере города.

Параллельно продолжаются общественные инициативы по пересмотру стоимости поездок: жители представляют петиции с требованием отмены или уменьшения тарифов. Для официального рассмотрения документов нужно собрать установленное количество подписей.

Кроме того, в Запорожье сообщали о новом графике движения транспорта. Речь идет об изменениях для маршрута 48.

Автобусы будут курсировать от остановки «БК ЗАлК» через проспект Металлургов, улицу Победы, бульвар Шевченко, Тбилисскую, Прибрежную автомагистраль, Автозаводскую, улицу Александра Говорухи и Космическую до остановки «Симферопольское шоссе».

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