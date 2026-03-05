Графики отключения света в Запорожье 6 марта связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях.

В Запорожье на 6 марта вводят детальные графики отключения света, которые будут действовать в черте города, сообщает Politeka.net.

Такую информацию обнародовали в «Запоріжжяобленерго».

Отмечается, что графики отключения света в Запорожье на 6 марта связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техобслуживание для обеспечения стабильной и безопасной работы системы.

С 9:30 до 17 часов вводятся дополнительные графики отключения. Однако следует понимать, что эти ограничения будут продолжаться только в части города. Обесточат дома, расположенные на этих улицах:

Вузивська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Електролізна: 15-31, 31А, 26-30

Ивана Огиенка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта электрооборудования не будет электричества в части Запорожья. Ограничения касаются ряда вдрессов:

Академика Валентына Глушка (Академика Курчатова): 14, 18, 43-51, 44-52

Академика Ивченка (Вийськова): 22-34, 25-35, 26

Весняна (Садова): 9

Військбуд: 3/1(Стартова), 37з, 4

Героив Днипра (Тельмана): 31, 33, 35-41, 47, 51-65, 32-40, 42, 44-72

Иванова: 37-43, 45, 47, 51-75, 77, 79, 81

Лотарева В.О.: 7, 67

Люботынська (Молодогвардийська ): 2/Лазуровый 4, 32, 34-54, 54а, 37-67, 56, 7 (оп.23), 73, 75

Пылыпа Орлика: 3, 5, 6, 13

Стартова: 106, 11, 13, 14, 15, 26, 29, 3/1(Вийськбуд), 30 (оп 25) зем.дил., 36, 5(буд.№), 62а, 62б, 62в, 67, 7, 71а

Творча: 11, 13, 5, 8, 98

Феликса Мовчановського: 35, 39, 42, 44

Чумацтва (Нарыманова): 29-35

пров. Архангела Мыхаила (Архангельськый): 1(будівельнаадреса), 13

пров. Бурштыновый: 6, 20, 21, 22, 24

пров. Весняный: 10, 25, 31

пров. Каштановый: 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31

пров. Лазуровый: 12, 2, 4/Молодогвардійська2

пров. Литний: 8

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.