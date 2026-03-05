Дефицит продуктов во Львовской области обостряет молочный кризис-2026 , сообщает Politeka.

С начала февраля закупочные цены на сырое молоко в Украине упали до 14 грн/кг, и аналитики прогнозируют дальнейшее снижение до 12 грн/кг, а иногда и до 10–11 грн/кг. Для мелких и средних ферм это становится критическим вызовом, поскольку прибыльность практически исчезла.

Малые хозяйства особенно уязвимы. Владельцы коров вынуждены сокращать поголовье, отказываться от посевов силоса и частично продавать скот на мясокомбинаты. По словам экспертов, даже временная пауза в работе фермы часто означает полное прекращение молочного бизнеса.

Генеральный директор "Альфа Фуд Импекс" Максим Зализняк отмечает, что производство сырого молока сейчас находится на грани убыточности. Фермы на 100–200 коров практически не могут покрывать расходы. В хозяйствах с тысячами голов доходность держится только благодаря масштабности и эффективности.

Екатерина Скрыльник, владелица семейной фермы в Полтавской области, объясняет: «Даже при крафтовом производстве сыра и продаже бычков удержать хозяйство трудно. Дополнительно давят новые правила благополучия животных, удорожание энергии и нехватка кредитов» . По ее словам, в их селе поголовье дойных коров сократилось с 500 до 100 за несколько лет.

Директор фермы «Победа» Дмитрий Соломаха подчеркивает, что 12 грн/кг уже не предел. "Если цена будет падать до 10-11 грн/кг, хозяйства будут вынуждены ликвидировать треть или даже половину поголовья" , - говорит он. Основная причина падения – перепроизводство и мировые колебания цен на масло, сухое молоко и сыры.

По словам исполнительного директора «Союза молочных предприятий Украины» Арсена Дидура, сохранить конкурентоспособность удастся только комбинированным операторам, которые объединяют производство молока и переработку и ищут новые экспортные рынки. Малые фермы, даже объединившись в кооперативы, остаются финансово уязвимыми.

Специалисты советуют мелким хозяйствам искать нишевые рынки, организовывать собственную переработку или специализироваться на органических продуктах. В ближайшие 6–12 месяцев рынок, вероятно, очистится от части малых производителей, а цены на сырое молоко останутся низкими.

Несмотря на кризис, эксперты прогнозируют постепенное возобновление рынка после третьего квартала 2026 года. Этому способствует рост потребления в странах Азии и Африки, где население реагирует на падение цен более активно.

Однако восстановление будет полностью зависеть от способности украинских фермеров оптимизировать расходы, сохранить поголовье и поддерживать экономику хозяйств, отмечают участники рынка.

Дефицит продуктов в Львовской области заставляет фермеров искать новые пути выживания.

