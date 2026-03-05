Графики отключения света в Ровенской области на 6 марта связаны с обслуживанием электросетей.

Графики отключения света в Ровенской области на 6 марта установлены из-за плановых и профилактических работ, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Рівнеобленерго».

Энергетики обнародовали подробный перечень адресов, где 6 марта будут проводиться профилактические и технические работы. Графики отключения света в Ровенской области на 6 марта связаны с обслуживанием электросетей, модернизацией оборудования и другими мерами, направленными на повышение надежности электроснабжения в регионе.

В населенном пункте Волковыи с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно ограничат по указанным адресам:

Заводська 41

Зелена 17, 4

Перемогы 2, 53

Шевченка 1, 18, 30, 32а, 35, 52, 64, 76, 79, 86

Шевченка 2 100, 101, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 131, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 99

Шырока 15, 25, 30, 7, 79

В селе Берегы плановые работы на сетях будут проводиться с 09:00 до 17:00, что повлечет за собой временные отключения на определенных улицах:

Шкильна 1, 10, 12, 13.

В селе Немовычи с 09:00 до 17:00 свет будет отсутствовать на отдельных улицах:

Вячеслава Чорновола — № 10, 11, 13, 15, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 7, 8, 9

Вербова — № 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 2А, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 6, 7, 8, 9

Выноградна — № 13, 14, 3, 4, 6, 8

Вышнева — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8

Героив Крут — № 1, 12, 14, 4, 6

Героична

Гремяче — № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 21, 22, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 49, 49А, 49Б, 5, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 7, 8, 9

Демократычна — № 1, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 29А, 2А, 3, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 6, 61, 7, 8, 9

Зелена — № 12, 14, 16, 26, 28

Зарична — № 1, 11, 19, 6А, 9А

Захысныкив Украины — № 1, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 16Б, 18, 2, 20, 20А, 26, 33, 35, 36, 4, 40, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 6, 61, 63, 69, 8

Князя Острозького — № 1, 10, 10А, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 22А, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 40, 42, 44, 44А, 46, 5, 50, 50А, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 76, 78, 8, 80, 80А, 82, 86, 88, 9, 9Б, 9В, 90, 92, 94, 9А

Козацька — № 1, 2, 2А, 4, 6, 8

Л. Украинкы — № 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 3, 4, 6, 8

Лисова — № 1, 11, 12, 19, 21, 25, 7, 9

Мыру — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28А, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 6, 7, 8, 9

Молодижна — № 1, 3, 4, 7, 9

Нова — № 24, 26, 3, 7

Олександра Томчука — № 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 4, 40, 42, 42А, 46, 5, 50, 52, 54, 56, 62, 7, 8, 9

Островського — № 27, 43, 45, 57

Передсилля — № 10, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 21, 22, 24, 26, 3, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9

Поляна — № 13

Полиська — № 2, 9

Полиськои Сичи — № 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 7, 8

Пидрыхта — № 21, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 23, 25, 2А, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8

Ривненська — № 1, 10, 11, 18, 1А, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Свободы — № 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 6, 8

Святослава Токарчука — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 35, 37, 4, 41, 42, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9

Тыха — № 1, 11, 13, 15, 16, 17, 2, 2Б, 25, 27, 3, 31, 35, 35А, 4, 5, 5А, 7А, 8, 9

Федорова — № 22

Хлиборобив — № 10, 12, 14, 16, 2, 20, 26, 4, 6, 8

Хмиль — № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5К, 50, 50А, 52, 5А, 6, 7, 8, 9

Центральна — № 1, 10, 101, 103, 105, 107, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37А, 38, 39, 3А, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 4А, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 56А, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 9

Шырока — № 10, 11, 117, 12, 121, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 33, 35, 37, 3А, 4, 4Б, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 89, 9, 93, 97

Ювилейна — № 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 4, 5, 6, 8, 9

Ярослава Мудрого — № 1, 10, 11, 12, 17, 19, 2, 2А, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 4, 5, 7, 75, 8, 9

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: какое решение принято по новым ценам

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области: как изменились суммы в платежках.

Как сообщала Politeka, Новая система оплаты проезда в Ровно: какие именно изменения вводятся.