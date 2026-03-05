Графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 березня пов’язані з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах.

У Запоріжжі на 6 березня запроваджують детальні графіки відключення світла, які діятимуть у межах міста, повідомляє Politeka.net.

Таку інформацію оприлюднили в «Запоріжжяобленерго».

Зазначається, що графіки відключення світла у Запоріжжі на 6 березня пов’язані з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах. Енергетики виконуватимуть технічне обслуговування для забезпечення стабільної та безпечної роботи системи.

З 9:30 до 17 години вводяться додаткові графіки відключення. Проте варто розуміти, що ці обмеження триватимуть лише в частині міста. Знеструмлять будинки, що розташовані на цих вулицях:

Вузівська: 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська: 3, 3А

Електролізна: 15-31, 31А, 26-30

Івана Огієнка (Гастелло): 11-19, 21А, 10-20

З 9 до 17 години через плановий ремонт електрообладнання не буде електрики в частині Запоріжжі. Обмеження стосуються низки вдрес:

Академіка Валентина Глушка (Академіка Курчатова): 14, 18, 43-51, 44-52

Академіка Івченка (Військова): 22-34, 25-35, 26

Весняна (Садова): 9

Військбуд: 3/1(Стартова), 37з, 4

Героїв Дніпра (Тельмана): 31, 33, 35-41, 47, 51-65, 32-40, 42, 44-72

Іванова: 37-43, 45, 47, 51-75, 77, 79, 81

Лотарєва В.О.: 7, 67

Люботинська (Молодогвардійська ): 2/Лазуровий4, 32, 34-54, 54а, 37-67, 56, 7 (оп.23), 73, 75

Пилипа Орлика: 3, 5, 6, 13

Стартова: 106, 11, 13, 14, 15, 26, 29, 3/1(Військбуд), 30 (оп 25) зем.діл., 36, 5(буд.№), 62а, 62б, 62в, 67, 7, 71а

Творча: 11, 13, 5, 8, 98

Фелікса Мовчановського: 35, 39, 42, 44

Чумацтва (Нариманова): 29-35

пров. Архангела Михаїла (Архангельський): 1(будівельнаадреса), 13

пров. Бурштиновий: 6, 20, 21, 22, 24

пров. Весняний: 10, 25, 31

пров. Каштановий: 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31

пров. Лазуровий: 12, 2, 4/Молодогвардійська2

пров. Літній: 8

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому може бути надана ця підтримка.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Запоріжжі: коли жителі залишаться без тепла.