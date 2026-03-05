Новий графік руху транспорту в Одесі оприлюднили для буднів, аби пасажири могли зручно планувати поїздки у місті.

Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає роботу соціальних автобусних маршрутів, що курсують за схемами тролейбусних ліній №3, №8, №9 та №10к, повідомляє Politeka.

Про новий графік руху транспорту в Одесі проінформували у пресслужбі міської ради.

Ці маршрути покликані забезпечити сполучення між різними районами міста та дати можливість пасажирам пересідати на інші види громадського транспорту без зайвих затримок.

За інформацією міської ради, новий графік руху в Одесі носить інформаційний характер і не враховує можливі зміни через дорожні умови, затримки або технічні неполадки автобусів.

За маршрутом №3 (тролейбус) "ст. Застава І – Парк Шевченка" відправлення від ст. Застава І відбувається о 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30 та 19:10.

Від Парку Шевченка автобуси рушають о 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10 і 19:50.

Маршрут №8 (тролейбус) "Суперфосфатний завод – Залізничний вокзал" відправляється від Суперфосфатного заводу о 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:15, 17:55, 18:40 та 19:25.

А від Залізничного вокзалу (Привокзальна площа) - о 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:15 і 20:00.

На маршруті №9 "вул. Інглезі – вул. Рішельєвська" відправлення від вул. Інглезі відбувається з 06:30 до 19:06 із інтервалом 12 хвилин, а від вул. Рішельєвської — з 07:15 до 20:00 з подібним інтервалом.

Маршрут №10к "Пересипський міст – вул. Рішельєвська" передбачає відправлення від Пересипського мосту о 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 та 19:00, а від вул. Рішельєвської о 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30 та 18:30.

