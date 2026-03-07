Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области будет способствовать более современной и удобной транспортной инфраструктуре жителей общины.

С января в Чорткове действует новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, полностью переводящая городской транспорт на безналичный расчет, сообщает Politeka.

Пассажиры теперь могут оплачивать проезд по карточкам или специальными льготными носителями.

Реализация проекта прошла при участии киевского ООО «Easy Soft». Компания внедрила автоматизированную платформу, позволяющую вести учет пассажиропотока и контролировать финансовые операции в режиме реального времени.

В салонах автобусов установлено новое оборудование. Некоторые машины оснащены двумя валидаторами – у передней и задней двери, что ускоряет прохождение пассажиров и минимизирует очереди. Для оплаты достаточно приложить банковскую карту с бесконтактной функцией или «Карту чертовчанина» к устройству на несколько секунд. После сигнала операция считается оконченной.

В скором времени планируется запуск электронного билета с возможностью пополнения через терминалы EasyPay. Ранее выданные карты остаются в силе, а новые будут оформлять только во время первого обращения или в случае утраты или повреждения.

Постепенное расширение механизма ожидается на маршрутах сел Чортковской общины. Там сохраняется наличный расчет, но после установки валидаторов пассажиры смогут пользоваться только карточками.

Внедрение цифрового формата позволяет унифицировать учет средств, повысить прозрачность сделок и оптимизировать контроль перевозок. При движении будут проводить проверку факта оплаты.

Пассажирам советуют заранее ознакомиться с правилами пользования новой системой во избежание недоразумений во время поездок.

