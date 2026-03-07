Дефицит продуктов в Харькове может привести к росту цен.

Дефицит продуктов в Харькове усугубляется из-за нехватки сезонных работников на аграрных предприятиях, сообщает Politeka.

Фермерские хозяйства ищут возможность собрать урожай малины, клубники, голубики и яблок. Часть украинских сборщиков выезжает в страны ЕС, где предлагают более высокие заработки и лучшие условия труда.

По данным Госстата, в прошлом году площадь малинников достигала около 5 тысяч гектаров. Для полноценного сбора нужно ориентировочно 15 человек на гектар, что составляет более 70 тысяч рабочих. Глава Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник предупреждает: без дополнительных кадров страна рискует потерять часть урожая 2026 года и позиции среди экспортеров.

Подобная ситуация наблюдается и на плантациях голубики, клубники и яблок. Многие хозяйства находят только половину требуемого количества работников. Основной причиной называют более низкие доходы по сравнению с Польшей, Италией и Испанией, где дополнительно обеспечивают жильем и компенсацией проезда.

Отдельные компании готовы повышать оплату до 1500 евро в месяц, чтобы удержать людей. Остальные внедряют механизированный сбор или позволяют покупателям самостоятельно срывать ягоды по сниженной стоимости.

Для покрытия недостатка бизнес обращается в рекрутинговые агентства, ища кандидатов из Бангладеша, Непала, Индии и африканских стран. Неквалифицированным предлагают около 500 долларов, водителям и операторам техники – до 800.

В то же время, действующие нормы предусматривают сложные условия для трудоустройства иностранцев: высокую минимальную зарплату и оформление разрешений. В парламенте зарегистрированы инициативы по упрощению процедур, однако конкуренция на рынке труда остается существенной.

Эксперты предостерегают, что дефицит продуктов в Харькове может привести к росту цен на ягоды и фрукты и сокращению объемов поставок на внешние рынки. Фермеры советуют потребителям планировать закупки заранее, чтобы избежать нехватки сезонной продукции в ближайшие месяцы.

