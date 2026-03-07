Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляют неравнодушные граждане для тех, кто был вынужден убегать от войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают местные жители через платформу "Допомагай", сообщает Politeka.

На сервисе публикуют актуальные варианты временного размещения как в регионе, так и за его пределами.

Среди доступных предложений – комната в двухкомнатной квартире в Одессе на улице Жуковского. Проживание предполагает совместное пребывание с 68-летней женщиной. Хозяйка отмечает, что в постороннем уходе не нуждается и ищет сожительницу для общения в вечернее время.

Еще одно объявление касается трехкомнатной квартиры на первом этаже по проспекту Князя Владимира Великого. Там предоставляют отдельную комнату со всеми удобствами.

Порядковая семья из Одессы готова принять на постоянное проживание одинокую женщину пенсионного возраста 60–70 лет. Среди требований – отсутствие вредных привычек и желание стать частью семейного круга. В объявлении отмечают, что ищут человека без близких, потерявшего собственное жилье. Для контакта оставили телефонный номер.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно в частном секторе по улице Бригадная. В доме есть отдельная комната и базовые удобства.

Владельцы готовы принять женщину до 55 лет без зависимостей при условии небольшой помощи пожилым людям в быту. Денежная оплата не требуется.

Опубликованные предложения свидетельствуют, что варианты отличаются по формату — от проживания в квартире до размещения в отдельной комнате частного дома.

Актуальные предложения регулярно обновляются, поэтому переселенцам советуют периодически проверять платформу, чтобы не упустить соответствующий вариант.

