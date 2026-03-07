Подорожание продуктов в Полтавской области стало заметно в разных категориях товаров, передает Politeka.

Среди круп, молочных и мясных продуктов фиксируется умеренный, но стабильный рост цен.

Гречка показывает среднюю стоимость 50,82 грн за килограмм. Дешевые предложения в Auchan – 42,90 грн, самые дорогие в Megamarket – 64,60 грн. По сравнению с ценой прошлого месяца 47,48 грн., рост составил 2,45 грн. Колебания связаны с сезонностью и затратами на логистику.

Среди молочных товаров особое внимание привлекает твердый сыр «Звени Гора» голландский 45%. Его средняя цена поднялась до 214,00 грн. за 285 граммов. У Novus продукт стоит 214 грн, а месяцем ранее средняя стоимость составляла 209 грн, что отражает увеличение на 5 грн. Такие изменения объясняют затратами на производство и упаковку.

Свинина ошейок в Полтавской области показывает среднюю цену 311,08 грн за килограмм. Самое дорогое мясо продают в Megamarket – 328,27 грн., а самое доступное – в Metro за 296,40 грн. По сравнению со среднемесячным показателем 315,21 грн., цена выросла на 14,46 грн. Основным фактором является повышение себестоимости выращивания и транспортировки.

Эксперты отмечают, что подорожание продуктов в Полтавской области отражает более широкие экономические тенденции. Потребителям советуют сравнивать предложения разных магазинов, планировать закупки и обращать внимание на акции, чтобы минимизировать нагрузку на семейный бюджет.

Также экономисты рекомендуют выбирать локальные сезонные продукты, поскольку они остаются более доступными и стабильными по цене. В среднесрочной перспективе ожидается продолжение роста стоимости продовольствия, поэтому мониторинг рынка и планирование покупок остаются ключевыми для экономии.

