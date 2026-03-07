Завершение отопительного сезона в Харькове, вероятно, будет происходить постепенно, с возможными корректировками из-за погоды и состояния сетей.

Завершение отопительного сезона в Харькове в 2026 году еще нет точной даты, сообщает Politeka.

Город на востоке Украины остается под постоянной угрозой обстрелов, что усложняет стабильное теплоснабжение. Нынешняя зима показала: удары по энергетическим объектам, подстанциям и теплосетям создают дополнительные трудности для коммунальных служб.

Из-за атак некоторые районы оставались без электроэнергии, что непосредственно влияло на отопление. Части сетей отключали превентивно, чтобы избежать аварий, и фактическое отключение тепла зависит не только от температуры, но и от технического состояния и рисков безопасности.

Город готовился к сложной зиме: ремонтировали теплосети, модернизировали котельные и создавали энергетические острова — автономные участки, способные работать независимо от основной системы. Благодаря этому, некоторые микрорайоны оставались с теплом даже во время аварийных отключений.

В 2026 году окончательное решение о завершении отопительного сезона будут принимать местные администрации, ориентируясь на погодные условия и состояние теплосетей. Отключение планируется, когда среднесуточная температура трех дней подряд превысит +8 °C, однако непредвиденные поломки могут сместить сроки.

В прошлом году дату определили распоряжением №243 начальника областной военной администрации Олега Синегубова, учитывая климат, строительные нормы, технические правила эксплуатации и государственные санитарные стандарты.

Следовательно, завершение отопительного сезона в Харькове, вероятно, будет происходить постепенно, с возможными корректировками из-за погоды и состояния сетей. Жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб, чтобы подготовиться к отключениям и избежать неприятных сюрпризов.

