Работа для пенсионеров в Одесской области предлагает несколько вариантов трудоустройства, подходящих людям старшего возраста.

Работа для пенсионеров в Одесской области включает в себя как легкие физические профессии, так и должности в торговле и обслуживании клиентов, сообщает Politeka.

Мы проанализировали объявления о работе для пенсионеров в Одесской области на сайте work.ua и приняли самые лучшие предложения. О самой высокооплачиваемой должности – рассказали в конце.

Среди предложений – сантехник в компании Левада, которая является лидером украинского рынка замороженных полуфабрикатов. Позиция подразумевает стабильную заработную плату, социальные гарантии, возможность профессионального роста, бесплатное горячее питание и сменный график.

Еще одно интересное предложение – водитель-экспедитор с заработной платой от 35000 до 40000 грн. Основные обязанности включают в себя доставку продуктов питания по городу Одесса и региону.

Данная работа для пенсионеров в Одесской области предусматривает пятидневный график и наличие категорий водительских прав В или С.

Самая высокооплачиваемая и перспективная вакансия в городе – менеджер по продажам новостроек в Юриспрудент, АН. Заработная плата стартует от 60 000 грн и может достигать 160 000 грн за успешные сделки.

Вакансия предусматривает консультирование клиентов по объектам недвижимости, организацию показов, сопровождение сделок и работу с юристами для обеспечения полной юридической защиты клиентов.

Для людей постарше эта позиция интересна тем, что допускает полную или неполную занятость, гибкий график и возможность работать в комфортном и поддерживающем коллективе.

Поэтому горожане могут выбрать вакансию, максимально соответствующую их возможностям и желаемому уровню дохода. Предложений достаточно много и они постоянно добавляются.

