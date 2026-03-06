Обмеження руху транспорту в Чернігівській області створять незручності в пересуванні містом для місцевих жителів.

Обмеження руху транспорту в Чернігівській області триватимуть майже два місяці через проведення аварійно відновлювальних робіт на мережах водовідведення, повідомляє Politeka.

Обмеження руху транспорту в Чернігівській області діятимуть у Ніжині на частині вулиці Чернігівської. Про це поінформували у Ніжинській міській раді.

Згідно з повідомленням, курсування автотранспорту буде частково перекрито на відрізку дороги від перехрестя вул. Широкомагерська і вул. Чернігівська до перехрестя вул. Чернігівська і вул. Брюховця.

Саме на цій ділянці планується виконання необхідних ремонтних робіт на комунальних мережах. Роботи стартують 16 березня о 08:00. Завершити їх планують 16 травня 2026 року о 17:00.

У цей період водіям доведеться враховувати зміни під час планування поїздок містом. Місцева влада наголошує, що тимчасове перекриття дороги пов’язане виключно з потребою безпечного проведення ремонтних робіт.

Директор КП «Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства» Віталій Кошовий пояснив, що такі заходи необхідні для запобігання можливим аварійним ситуаціям під час виконання робіт на мережах.

За його словами, усі дії проводитимуть відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху, яку погодила патрульна поліція.

У міській раді також звернули увагу водіїв на те, що обмеження руху транспорту в Чернігівській області можуть вплинути не лише на приватний транспорт, а й на громадські перевезення.

Через проведення робіт можливі тимчасові зміни у схемах курсування автобусів. Відділ транспорту та зв’язку Ніжинської міської ради планує внести необхідні корективи у маршрути громадського транспорту.

