У Черкаській області спостерігається дефіцит продуктів у вигляді гречки через низький урожай та необхідність зростаючого імпорту, повідомляє Politeka.net.

За оцінками спеціалістів, минулорічний врожай цієї культури став одним із найнижчих за останні 25 років, що створило серйозну нестачу на внутрішньому ринку.

Сергій Громовий, виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки, зазначає, що ситуація з урожаєм минулого року нагадує події 2019-го. Виробничі обсяги повернулися до рівня років з критично низьким збиранням культури, коли внутрішній попит не покривався власним виробництвом. Експерт наголошує, що наразі тільки імпорт здатен компенсувати нестачу крупи в Україні та Черкаській області.

Колись головними експортерами гречки були Росія, Китай і Україна. Сьогодні ситуація змінилася: Росія залишається єдиним активним постачальником на зовнішні ринки, Китай більше імпортує, ніж експортує, а Україна не має достатніх потужностей для виходу на міжнародний ринок.

Через повномасштабну війну прямі поставки з Росії заблоковані. Однак на ринку з’явилися обхідні маршрути. Продукція може надходити через Казахстан, де в рамках чинної угоди про вільну торгівлю крупа переробляється та потрапляє в Україну вже під виглядом казахстанської.

«Під виглядом казахстанської гречки може надходити російська продукція. Казахстан межує з Алтайським краєм, який виробляє близько 50% російської крупи. На кордоні збудовані нові переробні заводи, де продукт отримує казахстанське маркування», — пояснив Сергій Громовий.

За прогнозами експертів, імпортні поставки мають стримуючий ефект на ціни. Вартість гречки може коливатися від 60 до 90 гривень за кілограм залежно від обсягів на ринку та попиту. Проте дефіцит продуктів у Черкаській області залишає частину населення без стабільного забезпечення основною крупою, змушуючи шукати альтернативні варіанти придбання.

Експерти радять місцевим жителям контролювати закупівлі та звертати увагу на різні канали постачання, щоб уникнути критичних перебоїв у забезпеченні продуктами. Ситуація залишається напруженою, а прогнози на найближчі місяці свідчать про можливе подальше коливання цін.

