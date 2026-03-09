Енергетики виконуватимуть техобслуговування для забезпечення стабільної та безпечної роботи системи, через що вводять графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 березня.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 березня будуть діяти додаткові обмеження, які охоплять десятки вулиць міста, пише Politeka.net.

Таку інформацію оприлюднили в «Запоріжжяобленерго».

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 10 березня пов’язані з проведенням планових та профілактичних робіт на електромережах. З 9 до 17 години додатково зникне світло в будинках за адресами:

Академіка Климова — №1, 3, 3а

Арочна — №1–21, 2–16, 23, 25, 25а, 25б, 25г, 27–37, 39, 41, 43, 42–48, 45–49

Архівна (Пушкіна) — №11–15, 17, 19, 66–70, 72–76

Банківська (Сметаніна) — №1–15, 17, 2–18

Василя Пойденка (Паровозна) — №1–11, 2–10

Вербова — №1–9, 11, 13, 15, 15а, 17б, 18, 18а, 18б, 18в, 19–37, 39, 39а, 2–16, 20–38, 40–46, 46а, 41–55

Вишнева — №23, 25–47, 49, 24–30, 32–34, 36–40, 42, 42а, 44, 46–50, 51–63, 65–77

Володарська (Володарського) — №1, 1а, 3–19, 19Б, 21, 21Б, 23–41, 43, 45, 47–63, 65, 65а, 67, 69, 71, 2–16, 18–36, 18а, 38–64

Гоголя — №132–162, 162/1, 164, 164/1

Громадянська — №1–17, 19–23, 2–20, 20а, 22, 22а

Деповська — №81, 82, 83, 83/1, 85/1, 87, 89, 90–122, 121, 123

Долинна — №2–6, 9, 10–22, 11, 11а, 21, 25–35, 26–30, 41

Євгена Адамцевича (Тимірязєва) — №1–31, 33–63, 65–69, 69а, 2–18, 20, 20Б, 24, 26–40, 42, 44–52

Єднання — №1–9, 11–55, 57, 59, 60, 62, 2–20, 20а, 20б, 22–34, 36, 38, 40–56

Захарія Махна (Першотравнева) — №2–10, 12, 14, 16–26, 22, 24, 27, 29–41, 28–34, 45–55, 57, 59, 59б

Західна — №15–41, 43, 43а, 22–56, 58–62

Зимова — №1–9, 2–10

Івана Мазепи — №1, 2

Ігора Сікорського — №1, 3, 5, 7–11, 13, 15–27, 2–6, 8–34, 36, 38–44, 46, 46а, 48–54, 54а

Ізюмська (Ясногірська) — №1 (оп.4, оп.16), 2–18, 3–17

Козацьких Гетьманів — №2

Кооперативна — №1–5, 2–8

Криворізька — №3, 5, 14, 16, 4–8, 10 кв.1, 2007

Крилова — №23

Кругова — №107, 109, 109/Климова 1

Лисичанська (Гончарова) — №11, 19–47, 2, 20, 22–60

Малинова (Дроб'язка) — №1–29, 4–24

Михайла Білинського (Пестеля) — №12, 14

Мішо Хаджійського (Степана Разіна) — №1–7, 2–16

Олени Пчілки (Крилова) — №1–21, 23, 25, 27, 29–33, 2–26, 28–56, 58, 6

Осіння — №1–35, 2–30

Павла Захаріна (Дніпропетровська) — №1–11, 13–19, 21, 21а, 2–12, 14, 16

Симфонічна — №1–57, 59, 2–42

Скідіна професора (Революційна) — №1–13, 13А, 2–14, 6

Солідарності — №1–25, 27, 29, 2, 4, 6–26

Сонячна — №1–33, 2–32

Стефанова — №2–18, 20, 20а, 22, 30, 32, 32/1, 34, 36–40

Суха — №1–5, 7–49, 2, 2б, 4–42

Українська — №52, 58, 62, 85, 87, 87а, 89–93, 93а, 93б, 95, 97–105, 107–111, 113а, 115–119, 121, 123–137, 139, 139а, 141, 143, 92, 94, 96а

Фелікса Мовчановського — №54

Шевченка — №1–17, 19–29, 31–41, 43–55, 57, 2–28, 30–38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54–64

З 09:30 до 17:00 через терміновий ремонт електрообладнання вимикатимуть світло на вулицях:

Вузівська — №21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська — №3, 3А

Електролізна — №15–31, 31А, 26–30

Івана Огієнка (Гастелло) — №11–19, 21А, 10–20.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому може бути надана ця підтримка.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі: куди звертатися по гуманітарну допомогу.

Як повідомляла Politeka, Завершення опалювального сезону Запоріжжі: коли жителі залишаться без тепла.