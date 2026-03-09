Жителям регіону оприлюднили оновлені графіки відключень електроенергії на 10 березня у Полтавській області.

У Полтавській області 10 березня заплановані тимчасові відключення світла через проведення важливих ремонтних та профілактичних робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька територіальних громад, посилаючись на дані «Полтаваобленерго».

Жителям регіону оприлюднили оновлені графіки відключень електроенергії на 10 березня у Полтавській області, щоб вони могли завчасно спланувати свої справи та врахувати можливі тимчасові перебої у постачанні світла.

З 8 до 17 години для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу електрику вимикатимуть у селі Старі Санжари. Обмеження охоплять такі вулиці:

Андрія Геращенка (б. 8, 10, 12),

пров.Вузький (б. 1, 2, 3, 4, 5),

Катерини Мешко (б. 2, 3, 5, 7, 9, 10),

пров.Миколи Середи (б. 1, 15),

пров.Решетника (б. 1),

Старосанжарська (б. 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109),

Феофіла Булдовського (б. 2, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21).

З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР, не буде світла в наступних населених пунктах:

с.Балівка вулиці:

Балів чотирьох братів (б. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 36, 40, 42, 44, 48),

Жовтнева (б. 14, 29),

пров.Лісовий (б. 2, 4, 14),

Лугова (б. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13),

Миру (б. 1/1, 2, 6, 8, 11/1),

пров.Річковий (б. 1/5, 3, 5, 9, 11),

Соснова (б. 4, 8, 9, 10/3, 13),

пров.Тараса Шевченка (б. 7),

Червоноармійська (б. 15),

Ювілейна (б. 6)

с.Вісичі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

