Подорожчання продуктів в Одесі фіксують за результатами нового моніторингу вартості товарів у великих торговельних мережах.

Подорожчання продуктів в Одесі підтверджують останні дані з офіційного сайту Мінфіну, повідомляє Politeka.

Порівняння поточних цін із середніми показниками за лютий демонструє поступове подорожчання продуктів в Одесі.

Зокрема зміни помітні у категорії м’ясної продукції. Станом на 8.03.2026 середня ціна на свинину лопатку становила 231,17 грн за 1 кг. У різних супермаркетах вартість відрізняється.

У Auchan мʼясо продають за 234,90 грн за кілограм. У Megamarket ціна становить 238,00 грн за 1 кг. У Metro свинина лопатка коштує 227,76 грн, а у Novus її можна придбати за 224,00 грн за кілограм.

Для порівняння, у лютому середня ціна становила 225,61 грн. Тоді у Auchan свинина лопатка коштувала 234,90 грн, у Novus 219,00 грн, у Metro 210,55 грн, а у Megamarket 238,00 грн.

Саме такі зміни і демонструють подорожчання продуктів в Одесі, яке поступово стає помітним для покупців.

Окремі зміни зафіксовано і в категорії грибів. Йдеться про печериці, середня ціна яких наразі становить 162,80 грн за 1 кг.

У супермаркетах Auchan їх продають за 148,80 грн. У Megamarket вартість складає 194,40 грн за кілограм. У Metro печериці коштують 159,00 грн, а у Novus ціна становить 149,00 грн за 1 кг.

Якщо порівнювати з лютим, тоді середня ціна печериць становила 150,52 грн. У Auchan вони коштували 140,11 грн, у Novus 139,25 грн, у Metro 148,33 грн, а у Megamarket 174,39 грн.

Підвищення вартості спостерігається і серед бакалійних товарів. Наприклад, гречка нині коштує в середньому 52,52 грн за 1 кг. У супермаркетах Auchan її продають за 44,90 грн. У лютому середня ціна цієї крупи була нижчою і становила 49,85 грн.

Останні новини України:

