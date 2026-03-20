Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування.

На початку 2026 року в місті відновилася гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі, спрямована на підтримку літніх людей та внутрішньо переміщених громадян, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує волонтерський простір «Гостинна хата» у межах благодійного сезону «Їжа Життя».

Команда щодня готує гарячі обіди та напої для відвідувачів. Роздача починається о 12:30 за адресою вулиця Водопровідна, 13. Організатори просять повідомляти про людей, які потребують особливої уваги, щоб ресурси розподілялися адресно.

Координатори зазначають, що гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі охоплює не лише харчування. У центрі надають консультації щодо соціальних послуг, пояснюють доступні сервіси та створюють простір для спілкування, що допомагає зменшити відчуття ізоляції.

Окремий напрям передбачає адресну підтримку для громадян із серйозними фінансовими труднощами. Волонтери доставляють готові страви додому та допомагають тим, хто не може самостійно дістатися до пункту видачі.

Від моменту відновлення програми здійснено понад 480 виїздів із гарячими обідами. Щодня підтримку отримують більше сімдесяти осіб, серед яких самотні мешканці та родини з дітьми. Такий підхід дозволяє охопити більше людей і рівномірно розподіляти запаси.

У центрі радять уточнювати графік роботи та стежити за оголошеннями, щоб заздалегідь планувати відвідування. Подальша діяльність ініціативи залежить від підтримки партнерів і наявності ресурсів.

Волонтери закликають містян повідомляти про самотніх літніх людей, які можуть потребувати такої підтримки.

Координатори додають, що команда планує і надалі розширювати допомогу залежно від наявних ресурсів.

