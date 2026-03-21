Подорожание продуктов в Полтавской области продолжает оказывать влияние на семейный бюджет жителей региона.

Подорожание продуктов в Полтавской области стало заметно в первых числах марта, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Полтавской области проинформировали на официальном сайте Минфина.

К примеру, грудинка свинины, которая раньше стоила около 210 гривен за килограмм, в некоторых магазинах поднялась до 229 гривен. У Auchan цена на свинину составила 204,90 гривны, а в Megamarket 229 гривен.

У Metro средняя цена достигла 202,80 гривны за килограмм. Среднемесячная цена по магазинам в феврале 2026 составила 210,69 гривны.

Не только мясо, но и молочные продукты подорожали в Полтавской области: кефир Крестьянский 2,5% на 950 мл в Metro стоит 86,50 грн, в Megamarket – 69,40 грн, в Novus – 64,99 грн.

Средняя цена на товар в феврале составила 62,36 гривны. Наблюдается ощутимый рост ценников во всех магазинах, что оказывает непосредственное влияние на потребительскую корзину семей.

Фрукты также пошли вверх: бананы в Megamarket продаются по 79,90 грн за килограмм, у Auchan – 75,60 грн, тогда как в Metro и Novus цены держатся на уровне 70,50–70,89 грн.

Средняя цена в феврале составила 69,17 гривны, что означает рост на несколько гривен на килограмм. Таким образом, жители региона почувствовали изменения на собственном кошельке практически сразу.

Основными причинами поднятия ценников эксперты называют комплекс факторов. Во-первых, война и боевые действия привели к сокращению поголовья скота и птицы.

Во-вторых, логистика стала стоить больше из-за увеличения стоимости транспортировки и повышения рисков доставки продукции.

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.