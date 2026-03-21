Подорожчання продуктів у Полтавській області продовжує впливати на сімейний бюджет мешканців регіону.

Подорожчання продуктів у Полтавській області стало помітним у перших числах березня, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Полтавській області проінформували на офіційному сайті Мінфіну.

До прикладу, свинина грудинка, яка раніше коштувала близько 210 гривень за кілограм, у деяких магазинах піднялася до 229 гривень. В Auchan ціна на свинину склала 204,90 гривні, а в Megamarket 229 гривень.

У Metro середня ціна досягла 202,80 гривні за кілограм. Середньомісячна ціна по магазинах у лютому 2026 року становила 210,69 гривні.

Не лише м’ясо, а й молочні продукти подорожчали у Полтавській області: кефір Селянський 2,5% на 950 мл у Metro коштує 86,50 гривні, у Megamarket – 69,40 гривні, у Novus – 64,99 гривні.

Середня ціна на цей товар у лютому становила 62,36 гривні. Спостерігається відчутний ріст цінників у всіх магазинах, що безпосередньо впливає на споживчий кошик сімей.

Фрукти також пішли вгору: банани в Megamarket продаються по 79,90 гривні за кілограм, у Auchan – 75,60 гривні, тоді як у Metro та Novus ціни тримаються на рівні 70,50–70,89 гривні.

Середня ціна у лютому була 69,17 гривні, що означає зростання на декілька гривень на кілограм. Таким чином, мешканці регіону відчули зміни на власному гаманці практично відразу.

Основними причинами підняття цінників експерти називають комплекс факторів. По-перше, війна та бойові дії призвели до скорочення поголів’я худоби та птиці.

По-друге, логістика стала коштувати більше через збільшення вартості транспортування та підвищення ризиків доставки продукції.

