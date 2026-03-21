Подорожание продуктов в Запорожье в последнее время заметно влияет на бюджет местных семей, так что рассказываем об этом больше.

Подорожание продуктов в Запорожье стало заметно в первых числах марта, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Запорожье проинформировали на официальном сайте Минфина.

Например, свежемороженая скумбрия в Megamarket стоит в марте 295 гривен за килограмм, в Novus – 294 гривны, а в Auchan – 279,90 гривны.

Средняя цена в феврале составила 274,64 гривны, что свидетельствует о постепенном росте цен на рыбу, которая является важной составляющей рациона многих семей.

Молочные продукты в Запорожье также подорожали: молоко Яготинское 2,6% на 900 мл в Megamarket продалось по 67,80 гривны, у Metro – 60,32 гривны, у Novus – 58,99 гривны, а в Auchan цена держалась на уровне 57,90 гривны.

Средняя цена в феврале составила 54,40 гривны, что означает рост на несколько гривен за каждый пакет. Такие изменения ощутимы для покупателей, ведь молоко является одним из базовых товаров ежедневного потребления.

Не остались без повышения и хлебобулочные изделия. Батон «Батон Румянец нарезка» 450 гр у Novus стоит 35,99 гривны, у Metro – 32,30 гривны, а батон «Киевский Нарезной» 500 гр у Novus – 40,46 гривны, у Auchan – 37,60 гривны.

Среднемесячные цены в феврале составляли 33,10 и 36,80 грн соответственно. Это свидетельствует о постепенном повышении ценников.

Основные причины такого повышения ценников связаны с рядом экономических и производственных факторов. Война и боевые действия привели к сокращению поголовья скота и птицы.

Логистика также стала дороже из-за роста цен на транспорт и риска доставки. Энергетическая область оказывает дополнительное давление на цены.

