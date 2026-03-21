Подорожчання продуктів у Запоріжжі стало помітним у перших числах березня, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Запоріжжі проінформували на офіційному сайті Мінфіну.

Наприклад, скумбрія свіжеморожена у Megamarket коштує у березні 295 гривень за кілограм, у Novus – 294 гривні, а в Auchan – 279,90 гривні.

Середня ціна в лютому становила 274,64 гривні, що свідчить про поступове зростання цін на рибу, яка є важливою складовою раціону багатьох сімей.

Молочні продукти у Запоріжжі також подорожчали: молоко Яготинське 2,6% на 900 мл у Megamarket продаєтьсяя по 67,80 гривні, у Metro – 60,32 гривні, у Novus – 58,99 гривні, а в Auchan ціна трималася на рівні 57,90 гривні.

Середня ціна в лютому була 54,40 гривні, що означає зростання на кілька гривень за кожен пакет. Такі зміни відчутні для покупців, адже молоко є одним із базових товарів щоденного вжитку.

Не залишилися без підвищення й хлібобулочні вироби. Батон «Батон Рум’янець нарізка» 450 гр у Novus коштуває 35,99 гривні, у Metro – 32,30 гривні, а батон «Київський Нарізний» 500 гр у Novus – 40,46 гривні, у Auchan – 37,60 гривні.

Середньомісячні ціни у лютому складали 33,10 та 36,80 гривні відповідно. Це свідчить про поступове підняття цінників.

Основні причини такого підвищення цінників пов’язані з низкою економічних і виробничих факторів. Війна та бойові дії призвели до скорочення поголів’я худоби та птиці.

Логістика також стала дорожчою через зростання цін на транспорт і ризики доставки. Енергетична сфера додає додатковий тиск на ціни.

