У Київській області оприлюднили графіки відключення світла на 11 березня, які торкнуться окремих населених пунктів, повідомляє Politeka.net.



Інформацію про обмеження оприлюднили кілька територіальних громад області, спираючись на дані «Київські регіональні електромережі».

Графіки відключення світла у Київській області на 11 березня пов’язані з проведенням планових технічних та профілактичних робіт на електромережах. Мета заходів — підвищити стабільність електропостачання та запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

ДТЕК «Київські регіональні електромережі» проводить профілактичні роботи в межах Іванківської територіальної громади. У зв’язку з цим 11 березня 2026 року з 08:00 до 17:00 буде тимчасово відключене електропостачання у селі Сукачі.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи. У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії: 11.03.2026 з 08:00 до 20:00 години в селі Cухоліси по вулицях: Набережна, Перемоги, Центральна.

У зв’язку з виконанням планових робіт буде відключення електроенергії в місті Переяслав. Обмеження діятимуть з 8:30 до 19: 30 години на наступних вулицях:

Берла Арсенія — 1А, 1Б, 7, 12, 14;

Героїв Чорнобиля — 2, 6, 14, 18, 20;

Коломійця Володимира — 2А;

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25;

Лесика Анатолія — 3, 13, 15, 32;

Ляскоронського Василя — 1, 2, 4, 7;

Міхновських Братів — 27;

Міцкевича Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26;

Міщанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14;

Пасічна — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33Б, 33А, 33Б, 33в, 35, 35Б, 37, 39;

Підварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99;

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89;

Сагайдачного Петра — 28;

Ярослава Мудрого — 8;

пров. Берла Арсенія — 1, 2, 3, 4, 8;

пров. Ляскоронського Василя — 2, 5, 7.

