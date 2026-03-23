В последние недели фиксируется подорожание продуктов в Одессе, что сильно сказывается на кошельках местных жителей.

Подорожание продуктов в Одессе подтверждают данные с официального сайта Минфина, где обнародовали средние цены на популярные товары в супермаркетах, сообщает Politeka.

Речь идет об изменениях стоимости свинины, кефира и бананов, сравнивающих со средними показателями за февраль 2026 года. В частности заметные изменения зафиксировали в сегменте мясной продукции.

Свинина грудинка на начало марта имеет среднюю стоимость 212,23 грн за 1 кг. Если сравнить этот показатель с предыдущим месяцем, то видно, что средняя стоимость была несколько ниже.

В феврале 2026 года средний показатель составил 210,69 грн. за 1 кг. У Metro тогда свинина грудинка стоила 202,05 грн, у Auchan 204,90 грн, а у Megamarket 225,11 грн.

Также подорожание продуктов в Одессе наблюдается в категории молочных товаров. Речь идет о кефире "Кефир Крестьянский 2,5%" в упаковке 950 мл. В настоящее время средняя цена на этот товар составляет 69,85 грн.

В супермаркете Auchan его продают за 58,50 грн, Megamarket за 69,40 грн, Metro за 86,50 грн, а в Novus за 64,99 грн.

Для сравнения, среднемесячная цена на этот продукт в феврале 2026 составила 62,36 грн. Тогда у Novus стоимость составляла 64,99 грн, у Metro 56,54 грн, у Auchan 58,50 грн, а у Megamarket 69,40 грн.

Еще одной категорией продуктов, где зафиксировано подорожание в Одессе, остаются фрукты. У банан сейчас средняя цена 74,22 грн за 1 кг.

В торговой сети Auchan этот товар продают за 75,60 грн. за 1 кг, у Megamarket цена составляет 79,90 грн., у Metro 70,50 грн., а у Novus 70,89 грн.

В феврале 2026 года средняя цена на бананы была ниже и составила 69,17 грн. за 1 кг. Тогда у Auchan их продавали за 68,51 грн, у Metro за 66,41 грн, у Novus за 66,84 грн, а у Megamarket за 74,92 грн.

Последние новости Украины:

