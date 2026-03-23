В останні тижні фіксується подорожчання продуктів в Одесі, що сильно позначається на гаманцях місцевих мешканців.

Подорожчання продуктів в Одесі підтверджують дані з офіційного сайту Мінфіну, де оприлюднили актуальні середні ціни на популярні товари у супермаркетах, повідомляє Politeka.

Йдеться про зміни вартості свинини, кефіру та бананів, які порівнюють із середніми показниками за лютий 2026 року. Зокрема, помітні зміни зафіксували у сегменті м’ясної продукції.

Свинина грудинка станом на початок березня має середню вартість 212,23 грн за 1 кг. Якщо порівняти цей показник з попереднім місяцем, видно, що середня вартість була дещо нижчою.

У лютому 2026 року середній показник становив 210,69 грн за 1 кг. У Metro тоді свинина грудинка коштувала 202,05 грн, у Auchan 204,90 грн, а у Megamarket 225,11 грн.

Також подорожчання продуктів в Одесі спостерігається у категорії молочних товарів. Йдеться про кефір "Кефір Селянський 2,5%" у упаковці 950 мл. Наразі середня ціна на цей товар становить 69,85 грн.

У супермаркеті Auchan його продають за 58,50 грн, у Megamarket за 69,40 грн, у Metro за 86,50 грн, а у Novus за 64,99 грн.

Для порівняння, середньомісячна ціна на цей продукт у лютому 2026 року становила 62,36 грн. Тоді у Novus вартість становила 64,99 грн, у Metro 56,54 грн, у Auchan 58,50 грн, а у Megamarket 69,40 грн.

Ще однією категорією продуктів, де зафіксовано подорожчання в Одесі, залишаються фрукти. Банани зараз мають середню ціну 74,22 грн за 1 кг.

У торговельній мережі Auchan цей товар продають за 75,60 грн за 1 кг, у Megamarket ціна становить 79,90 грн, у Metro 70,50 грн, а у Novus 70,89 грн.

У лютому 2026 року середня ціна на банани була нижчою і становила 69,17 грн за 1 кг. Тоді у Auchan їх продавали за 68,51 грн, у Metro за 66,41 грн, у Novus за 66,84 грн, а у Megamarket за 74,92 грн.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.