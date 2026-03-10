Мешканці Харкова отримали детальний прогноз погоди з 11 по 20 березня, що допоможе планувати щоденні справи та прогулянки.

Прогноз з 11 по 20 березня в Харкові передбачає переважно ясну погоду, лише наприкінці періоду очікується часткова хмарність, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди з 11 по 20 березня в Харкові надали на сайті sinoptik.ua.

11 березня небо буде ясним протягом усього дня, температура вночі опуститься до +5°, вдень підніметься до +15°.

12 березня також протримається сонячна погода, температура вночі близько +4°, вдень до +14°, вітер до 2 м/с, без опадів.

13 березня ясна погода збережеться на весь день, вранці стовпчик термометра показуватиме +4°, вдень до +14°, а вітер залишатиметься слабким.

14 березня температура коливатиметься від +3° вранці до +15° вдень, небо також залишиться ясним.

15 березня синоптики прогнозують стабільно сонячну атмосферу на вулиці з нічною температурою +3°, а вдень повітря прогріється до +14°.

16 березня сонце і ясне небо утримаються протягом усього дня, температура вночі +4°, вдень +14°, вітер слабкий до 5,4 м/с, ймовірність опадів мінімальна.

17 березня очікується часткова хмарність, температура +4…+14°, вітер 3,4–4,6 м/с, ймовірність опадів зросте до 25%.

18 березня також хмарно, температура від +4° вночі до +12° вдень, вітер 3,2–4,5 м/с, опади малоймовірні.

19 та 20 березня небо в місті буде переважно вкрите хмарами, температура знизиться вночі до +2° та вдень до +11°, вітер 3–4,3 м/с, ймовірність опадів невисока.

За словами синоптиків, загалом у другій половині місяця температурні показники залишаються комфортними для весняних прогулянок, хоча вечорами буде ще відчутно прохолодно.

Отже, прогноз з 11 по 20 березня в Харкові демонструє переважно суху та сонячну погоду на початку періоду та помірну хмарність наприкінці.

