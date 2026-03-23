Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области и в дальнейшем будет предоставляться социально уязвимым людям и имеющим официальную занятость.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области в марте частично изменяет порядок начисления, передает Politeka.

Об этом сообщают органы социальной защиты.

Часть переселенцев продолжит получать средства без изменений, однако для других после истечения срока поддержка прекратится. Речь идет о стандартном периоде финансирования в шесть месяцев.

Размер ежемесячной выплаты составляет 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью. По истечении установленного времени начисление автоматически останавливается.

Автоматическое продолжение предназначено для наиболее уязвимых категорий. Среди них пенсионеры с доходом до 9444 гривен, люди с инвалидностью I–II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные малыши, сироты, а также приемные семьи и детские дома семейного типа.

Дополнительную поддержку могут получать и переселенцы, работающие официально или ведущие предпринимательскую деятельность. В таком случае предусмотрено 2000 гривен ежемесячно при непрерывной занятости в течение не менее полугода.

Заявления для продолжения подавать не нужно. Пенсионный фонд проверяет информацию о трудоустройстве или регистрации ФЛП и самостоятельно принимает решение о дальнейших начислениях.

По словам специалистов, денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области и в дальнейшем будет предоставляться социально уязвимым людям и имеющим официальную занятость. Другим получателям выплаты могут быть прекращены после завершения установленного периода.

Переселенцам советуют заранее проверять собственный статус и обращаться за консультациями в органы социальной защиты во избежание недоразумений с начислением средств.

Источник: Напенсії.

