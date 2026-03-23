Грошова допомога для ВПО у Харківській області і надалі надаватиметься соціально вразливим людям та тим, хто має офіційну зайнятість.

Грошова допомога для ВПО у Харківській області у березні частково змінює порядок нарахування, передає Politeka.

Про це повідомляють органи соціального захисту.

Частина переселенців продовжить отримувати кошти без змін, однак для інших після завершення визначеного терміну підтримка припиниться. Йдеться про стандартний період фінансування тривалістю шість місяців.

Розмір щомісячної виплати становить 2000 гривень для дорослої людини та 3000 гривень для дитини або особи з інвалідністю. Після закінчення встановленого часу нарахування автоматично зупиняється.

Автоматичне продовження передбачене для найбільш уразливих категорій. Серед них — пенсіонери з доходом до 9444 гривень, люди з інвалідністю I–II групи, діти з інвалідністю до 18 років, тяжкохворі малюки, сироти, а також прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу.

Додаткову підтримку можуть отримувати й переселенці, які працюють офіційно або ведуть підприємницьку діяльність. У такому разі передбачено 2000 гривень щомісяця за умови безперервної зайнятості протягом щонайменше пів року.

Заяви для продовження подавати не потрібно. Пенсійний фонд перевіряє інформацію щодо працевлаштування чи реєстрації ФОП та самостійно ухвалює рішення про подальші нарахування.

За словами фахівців, грошова допомога для ВПО у Харківській області і надалі надаватиметься соціально вразливим людям та тим, хто має офіційну зайнятість. Іншим отримувачам виплати можуть припинити після завершення встановленого періоду.

Переселенцям радять заздалегідь перевіряти власний статус і звертатися за консультаціями до органів соціального захисту, щоб уникнути непорозумінь із нарахуванням коштів.

Джерело: Напенсії.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Харкові: як змінилися ціни на базові товари.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: які суми можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що саме надають українцям.