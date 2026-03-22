Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной социально незащищенным категориям и официально трудоустроенным переселенцам.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области будет поступать переселенцам без подачи дополнительных заявлений, однако часть получателей может потерять поддержку по истечении установленного срока, передает Politeka.net.

Об этом сообщают местные органы соцзащиты.

Базовые ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей или лиц с инвалидностью. Финансирование производится в течение шести месяцев, после чего начисление автоматически прекращается для тех, кто не подпадает под условия продления.

Автоматическое продление предусмотрено для пенсионеров с доходом до 9444 гривен, людей с инвалидностью I–II группы, детей с ограниченными возможностями до 18 лет, тяжелобольных малышей, сирот и детей без попечения родителей, а также для приемных семей и родителей-воспитателей.

Среднемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать 10380 гривен. В случае превышения этой суммы финансирование может быть приостановлено или отказано в начислении.

Дополнительно 2 000 гривен ежемесячно могут получать переселенцы, официально работающие или зарегистрированные как ФЛП и осуществляющие трудовую или предпринимательскую деятельность непрерывно не менее шести месяцев.

Проверка информации производится автоматически через государственные реестры Пенсионного фонда. Обращаться в учреждения или подавать заявления не нужно.

По словам специалистов, денежная помощь для ВПЛ в Одесской области останется доступной для социально незащищенных категорий и официально трудоустроенных переселенцев.

Переселенцам рекомендуют регулярно контролировать свои данные, следить за доходами и оперативно сообщать Пенсионному фонду об изменениях в семейном статусе, чтобы сохранить право на финансовую поддержку.

Источник: Напенсії.

