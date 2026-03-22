Грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною для соціально незахищених категорій та офіційно працевлаштованих переселенців.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області надходитиме переселенцям без подання додаткових заяв, проте частина отримувачів може втратити підтримку після завершення встановленого терміну.

Про це повідомляють місцеві органи соцзахисту.

Базові щомісячні виплати складають 2 000 гривень для дорослих і 3 000 гривень для дітей або осіб з інвалідністю. Фінансування здійснюється протягом шести місяців, після чого нарахування автоматично припиняється для тих, хто не підпадає під умови продовження.

Автоматичне продовження передбачене для пенсіонерів із доходом до 9 444 гривень, людей з інвалідністю I–II групи, дітей з обмеженими можливостями до 18 років, тяжкохворих малюків, сиріт та дітей без піклування батьків, а також для прийомних сімей та батьків-вихователів.

Середньомісячний дохід на одного члена родини не повинен перевищувати 10 380 гривень. У разі перевищення цієї суми фінансування можуть призупинити або відмовити у нарахуванні.

Додатково 2 000 гривень щомісяця можуть отримувати переселенці, які офіційно працюють або зареєстровані як ФОП та здійснюють трудову чи підприємницьку діяльність безперервно щонайменше шість місяців.

Перевірка інформації відбувається автоматично через державні реєстри Пенсійного фонду. Звертатися до установ або подавати заяви не потрібно.

За словами фахівців, грошова допомога для ВПО в Одеській області залишиться доступною для соціально незахищених категорій та офіційно працевлаштованих переселенців.

Переселенцям рекомендують регулярно контролювати власні дані, стежити за доходами та оперативно повідомляти Пенсійний фонд про зміни у сімейному статусі, щоб зберегти право на фінансову підтримку.

Джерело: Напенсії.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: водоканал розповів про нові ціни, усі подробиці.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів в Одесі: що чекає українців вже найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Одеській області: за яких умов можна отримати підтримку.