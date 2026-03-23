Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области обусловлено увеличением расходов по обслуживанию, новыми законодательными нормами и дополнительными обязанностями предприятия.

С 1 марта в Коростене стартует повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области, сообщает Politeka.

Изменения связаны с ростом расходов на топливо, оплатой труда персонала и техникой.

Начальник Коммунального производственно-хозяйственного предприятия Леонид Якубовский отметил, что тарифы оставались без изменений с января 2023 года, хотя общая инфляция превысила 30%. Официальный показатель инфляции в регионе сейчас составляет 8–10%.

Дополнительно предприятие взяло на себя обслуживание контейнерных площадок, ранее подконтрольных ОСМД и управляющим компаниям. Эта работа нуждается в дополнительных ресурсах и тоже повлияла на повышение стоимости услуг.

Новые расчеты учитывают также изменения в законодательстве и обновленную методику определения тарифов. По словам Якубовского, теперь они полностью удовлетворяют действующим нормам.

Для жителей многоквартирных домов среднее повышение составит около 70%, для частного сектора – 30%. С 1 марта тарифы будут составлять 37,28 грн на одного жителя многоэтажки и 43,94 грн для частных домов (с НДС).

Другие категории потребителей получат следующие расценки: смешанные бытовые отходы – 185,91 грн за кубический метр, крупногабаритные – 697,07 грн за куб. м. Абонентская плата составит 5,24 грн. и будет начисляться ежемесячно.

Таким образом повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомирской области обусловлено увеличением расходов на обслуживание, новыми законодательными нормами и дополнительными обязанностями предприятия. Местные власти советуют жителям заранее планировать бюджет и следить за официальными сообщениями КВГП.

Чтобы избежать недоразумений, жителям рекомендуют контролировать счета и расходы, ведь новые расценки относятся ко всем категориям потребителей.

