Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області обумовлене збільшенням витрат на обслуговування, новими законодавчими нормами та додатковими обов’язками підприємства.

З першого березня у Коростені стартує підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області, повідомляє Politeka.

Зміни пов’язані із зростанням витрат на паливо, оплату праці персоналу та запчастини для техніки.

Начальник Комунального виробничо-господарського підприємства, Леонід Якубовський, зазначив, що тарифи залишалися без змін із січня 2023 року, хоча загальна інфляція перевищила 30%. Офіційний показник інфляції в регіоні зараз становить 8–10%.

Додатково підприємство взяло на себе обслуговування контейнерних майданчиків, раніше підконтрольних ОСББ та керуючим компаніям. Ця робота потребує додаткових ресурсів і теж вплинула на підвищення вартості послуг.

Нові розрахунки також враховують зміни у законодавстві та оновлену методику визначення тарифів. За словами Якубовського, тепер вони повністю відповідають чинним нормам.

Для мешканців багатоквартирних будинків середнє підвищення становитиме близько 70%, для приватного сектору — 30%. З 1 березня тарифи складатимуть 37,28 грн на одного мешканця багатоповерхівки та 43,94 грн для приватних осель (з ПДВ).

Інші категорії споживачів отримають такі розцінки: змішані побутові відходи — 185,91 грн за кубічний метр, великогабаритні — 697,07 грн за куб. м. Абонентська плата складе 5,24 грн і нараховуватиметься щомісяця.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області обумовлене збільшенням витрат на обслуговування, новими законодавчими нормами та додатковими обов’язками підприємства. Місцева влада радить жителям заздалегідь планувати бюджет та стежити за офіційними повідомленнями КВГП.

Щоб уникнути непорозумінь, мешканцям рекомендують контролювати рахунки та витрати, адже нові розцінки стосуються всіх категорій споживачів.

