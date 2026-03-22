Повышение тарифов на коммунальные услуги в Хмельницком вступило в силу с 1 марта 2026, сообщает Politeka.

Речь идет об изменении стоимости вывоза бытовых отходов для жителей многоквартирных домов, частного сектора и населенных пунктов.

О новых расценках сообщили в городском коммунальном предприятии "Спецкоммунтранс". Окончательная сумма зависит от типа жилой застройки, а также способа удержания контейнерных площадок.

Для жителей многоэтажек ежемесячная плата будет составлять от 35,82 до 40,16 гривны на одного человека. В частном секторе показатели будут составлять от 39,04 до 43,84 грн. Для жителей сел общины установлены другие суммы – от 23,99 до 31,13 гривны.

Отдельно предусмотрена абонентская плата для домов, имеющих индивидуальные договоры. Она будет составлять 8,02 гривны в месяц с одного лицевого счета.

Пересмотр стоимости объясняется резким ростом издержек предприятия. За последние годы электроэнергия подорожала более чем в три раза, расходы на обслуживание техники и запчасти увеличились примерно на 160%, а цены на топливо выросли на 110–145%. Также отразилось повышение прожиточного минимума и внедрение новых законодательных требований.

Помимо экономических факторов, на решение оказал влияние международный проект модернизации системы обращения с отходами. Его реализуют при поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Европейского союза.

Несмотря на изменения, цены в городе остаются одними из самых низких среди областных центров. Для сравнения, в Луцке плата превышает 61 гривну, в Черновцах – почти 63, а в Ужгороде и Кропивницком – более 84–87 гривен с человека.

Специалисты советуют жителям ознакомиться с обновленными начислениями и проверить возможность оформления льгот. Ожидается, что повышение тарифов на коммунальные услуги позволит обеспечить стабильную работу системы сбора и вывоза отходов в общине.

