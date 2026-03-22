Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому дозволить забезпечити стабільну роботу системи збору та вивезення відходів у громаді.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому набув чинності з 1 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Йдеться про зміну вартості вивезення побутових відходів для жителів багатоквартирних будинків, приватного сектору та населених пунктів громади.

Про нові розцінки повідомили у міському комунальному підприємстві «Спецкомунтранс». Остаточна сума залежить від типу житлової забудови, а також способу утримання контейнерних майданчиків.

Для мешканців багатоповерхівок щомісячна плата становитиме від 35,82 до 40,16 гривні на одну особу. У приватному секторі показники складатимуть від 39,04 до 43,84 гривні. Для жителів сіл громади встановлено інші суми — від 23,99 до 31,13 гривні.

Окремо передбачено абонентську плату для будинків, що мають індивідуальні договори. Вона становитиме 8,02 гривні на місяць з одного особового рахунку.

Перегляд вартості пояснюють різким зростанням витрат підприємства. За останні роки електроенергія подорожчала більш ніж утричі, витрати на обслуговування техніки та запчастини збільшилися приблизно на 160%, а ціни на пальне зросли на 110–145%. Також вплинуло підвищення прожиткового мінімуму та впровадження нових законодавчих вимог.

Крім економічних факторів, на рішення вплинув міжнародний проєкт модернізації системи поводження з відходами. Його реалізують за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського Союзу.

Попри зміни, розцінки у місті залишаються одними з найнижчих серед обласних центрів. Для порівняння, у Луцьку плата перевищує 61 гривню, у Чернівцях — майже 63, а в Ужгороді та Кропивницькому — понад 84–87 гривень з людини.

Фахівці радять жителям ознайомитися з оновленими нарахуваннями та перевірити можливість оформлення пільг. Очікується, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Хмельницькому дозволить забезпечити стабільну роботу системи збору та вивезення відходів у громаді.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Києві: українців попереджають про труднощі у 2026 році, який товар під загрозою.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: хто може втратити виплати та чому.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які розцінки тепер актуальні.